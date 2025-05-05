Продовольственная безопасность - не просто абстрактное понятие, а реальный показатель качества жизни. И в 2024 году Казахстан продемонстрировал положительные сдвиги: тревога за отсутствие еды снизилась, а больше граждан заявили, что не испытывали проблем с питанием.

Согласно опросу, только 4,4% казахстанцев переживали, что могут остаться без еды - это на 1,5 п.п. меньше, чем годом ранее. 90,4% респондентов уверенно заявили, что подобных опасений у них не было вовсе.

Также снизилось число тех, кто не мог позволить себе здоровую и питательную пищу - с 3,6% до 2,4%. И даже питаться скромно, ограничиваясь минимальным набором продуктов, в 2024 году приходилось меньшему числу граждан (3,2%).

Однако при этом среднегодовые расходы на продукты питания выросли - на 5,6% по сравнению с 2023 годом. В среднем казахстанская семья тратила 1,8 млн тенге в год, или 150,4 тыс. тенге в месяц.

Самой дорогой статьёй расходов традиционно стало мясо - 597,9 тыс. тенге в год на семью (треть от общего продовольственного бюджета). Также в тройке - хлеб и крупы (257,7 тыс.) и молочная продукция (196,5 тыс.).

На фрукты тратили 163,2 тыс. тенге, на овощи - 129,6 тыс., на сладости - 122,6 тыс., а на рыбу и морепродукты - почти 79 тыс. тенге. Меньше всего - на яйца (40,3 тыс.) и напитки.

Самые большие продуктовые траты были зафиксированы в Туркестанской области - в среднем почти 2,3 млн тенге в год на семью, что на треть больше, чем по стране. Меньше всего тратили в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

При этом продукты продолжают дорожать. За март 2025 года цены выросли на 1,6%, а за год - на 7,6%. Больше всего подорожали масла и жиры (+13,1%), фрукты и овощи (+11,9%), и рыба (+10,6%).

В марте сильнее всего продукты подорожали в Астане - на 2,4% за месяц, а наименьший рост был в Актюбинской области - всего на 0,6%.

Несмотря на рост цен, уровень продовольственной тревожности снижается, что говорит о постепенном улучшении ситуации с доступом к еде и укреплении продовольственной безопасности в стране.

Ранее мы сообщали, что цены продолжают расти в Казахстане.