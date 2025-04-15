В ВКО за минувшие выходные пожарные ликвидировали более 150 случаев загорания травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Чаще всего горит трава на открытой местности и вблизи дачных обществ. Причина - неосторожное обращение с огнем.

ДЧС ВКО напоминает: населению необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь в ветреную погоду, возле домов, не сжигать сухую траву, камыш. Не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог, непотушенные сигареты, стеклянную тару. Не разводить костры!

За несанкционированные отжиги, разведённые костры и палы сухой травы предусмотрена административная ответственность:

- по статье 336 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 20 МРП;

- по статье 410 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 5 МРП;

- по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иным источником повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

ДЧС ВКО напоминает: в пожароопасный период территории населённых пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий нужно своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.

Особое внимание также нужно уделить безопасному отдыху на природе, так как примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.

Сообщалось, что 400 сельчан эвакуировали из-за пожара в посёлке Приречное Абайской области.