150 погибших диких уток обнаружили на берегу озера в Павлодарской области
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Произошло это на озере Шалкар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Павлодар-онлайн".
Чтобы определить причину массовой гибели птиц, на место выехали представители ветеринарной службы, которые обнаружили на берегу 150 погибших диких красных уток. Их тушки уничтожили, предварительно отправив образцы на экспертизу.
И.о. руководителя областного управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев считает, что наиболее вероятны две версии: птицы отравились ядовитыми растениями, или на них сказалось качество воды.
Он отметил, что прежде здесь было два озера, с пресной и соленой водой.
"Потом они соединились. Из-за грунтовых вод или по другой причине, точно не скажу. На сегодняшний день специалисты ветеринарной службы работают там на месте. До конца недели ждем результаты экспертизы", - сказал Тлеубаев.
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