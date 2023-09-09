150 пассажиров рейса FlyArystan застряли в аэропорту Актау
Сегодня, 23:33
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Сегодня, 23:33Сегодня, 23:33
217Фото: FlyArystan / Facebook
В аэропорту Актау застряли 150 пассажиров рейса до Шымкента авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Как рассказали пассажиры, рейс был назначен на 9 сентября 15:15, однако вылет перенесли уже третий раз: сначала на 16:00, а позже на 16:50.
Спустя время пассажирам сообщили, что отправление назначено ночью 10 сентября ориентировочно в 04:00.
Причину задержки, по словам пассажиров, им не объясняют.
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