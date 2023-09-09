150 пассажиров рейса FlyArystan застряли в аэропорту Актау

В аэропорту Актау застряли 150 пассажиров рейса до Шымкента авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказали пассажиры, рейс был назначен на 9 сентября 15:15, однако вылет перенесли уже третий раз: сначала на 16:00, а позже на 16:50.

Спустя время пассажирам сообщили, что отправление назначено ночью 10 сентября ориентировочно в 04:00.

Причину задержки, по словам пассажиров, им не объясняют.