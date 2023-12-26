150 обращений по факту распространения ложной информации поступило в госорганы Казахстана

Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК рассказала, что после вступления в силу закона "Об онлайн-платформах и онлайн рекламе" поступило 150 обращений о распространении ложной информации, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон вступил в силу 10 сентября. Разработаны конкретные правила по рекламе. Мониторинг ведётся Министерством культуры и информации, это круглосуточный мониторинг у нас по всем направлениям, и, конечно, налоговыми органами. Поэтому здесь самая важная часть, конечно, это распространение ложной информации. Сегодня уже есть 150 обращений, которые рассматриваются конкретными органами. И проводится экспертиза. Это обращения по поводу распространения ложной информации", - сказала Балаева.

Она также добавила, что на данный момент отсутствия маркировки на рекламных постах не выявлены.

Ранее глава министерства рассказала о том, как работает этот закон.