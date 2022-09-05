150 лет исполнилось со дня рождения Ахмета Байтурсынова

В этот день 150 лет назад родился Ахмет Байтурсынов (1872-1937 - годы жизни - Авт.), передает BaigeNews.kz. Он был не только просветителем, поэтом и переводчиком, но и ученым-лингвистом, тюркологом, педагогом, публицистом и общественным деятелем.

Байтурсынов родился в Тосынской волости Тургайского уезда, в семье крестьянина. Получил первоначальное образование в родном ауле, затем учился в Тургайском русско-казахском училище (1886-1891), в Оренбургской учительской семинарии (1891-1895). Педагогическую деятельность начал в 1895 году учителем аульной, затем волостной школ. В 1909 году, будучи заведующим двухклассным русско-казахским училищем, в городе Каркаралинске примкнул к оппозиции существующему строю, за что был арестован и сослан в город Оренбург.

Ахмет Байтурсынов - автор первого казахского букваря. Новый казахский алфавит, названный в честь ученого байтурсыновским, в свое время служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы письменности. Автором написаны также "Пособие по родному языку", "Изложение курса казахского языка", "Руководство к изучению грамматики", "Развитие речи", различные хрестоматии. Эти методические труды до сих пор пользуются авторитетом у ученых в области казахского языкознания и методики преподавания казахского языка. В 1913 году Ахмет Байтурсынов стал первым редактором газеты "Казах", созданной по инициативе казахской интеллигенции. Главным в программе газеты было освещение проблем развития казахского языка, культуры, школьного образования.

После революции 1917 года, будучи членом партии "Алаш", был избран членом Военно-революционного комитете Киргизского (Казахского) края, работал наркомом просвещения края (1920-1921), председателем Академического центра (1921-1922), являлся членом научно-методического совета Наркомпроса.

В 1920 году вступил в РКП(б), в 1921-1928 годах работал в Казахском институте народного образования, где читал лекции по казахскому языку и литературе, истории и культуре. В 1928-1929 годах Ахмет Байтурсынов - профессор Казахского государственного университета. Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность, повысить письменную культуру казахов.

В июне 1929 года во время творческой поездки в Кзыл-Орду был арестован. Ему вменялось в вину, что в 1926 году на съезде тюркологов в Баку он встречался с зарубежными учеными, пытался наладить связь с Мустафой Шокаем, якобы для того, чтобы тот помог осуществить план отделения Казахстана от России. В 1931 году - ссылка в Архангельскую область, откуда он вернулся в Алма-Ату лишь через три года. И в 1937 году, когда поднялась новая волна репрессий, его вновь арестовали. 8 декабря 1937 года Ахмат Байтурсынов был расстрелян как "враг народа". В 1988 году был реабилитирован.