150 казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в этом году
Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28Сегодня, 11:28
101Фото: Depositphotos
Председатель КНБ подписал приказ от 30 мая 2024 года № 464қе-қа, передаёт BaigeNews.
"В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы КНБ РК по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней", - говорится в тексте.