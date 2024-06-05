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150 казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в этом году

Сегодня, 11:28
АВТОР
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Depositphotos Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: Depositphotos

Председатель КНБ подписал приказ от 30 мая 2024 года № 464қе-қа, передаёт BaigeNews.

"В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы КНБ РК по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней", - говорится в тексте.

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