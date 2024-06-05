150 казахстанцев отправят на воинские сборы в Погранслужбу в этом году

Председатель КНБ подписал приказ от 30 мая 2024 года № 464қе-қа, передаёт BaigeNews.

"В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы КНБ РК по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней", - говорится в тексте.