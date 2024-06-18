Сайгаки за несколько часов вытоптали 150 гектаров ячменя в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году ситуация с нашествием сайгаков снова становится главной проблемой фермеров. Дикие краснокнижные антилопы топчут засеянные поля, съедают молодые побеги кормовых культур. Какое решение видят сами фермеры и что им рекомендуют чиновники? Об этом узнал корреспондент агентства BaigeNews.kz.

Посевы фермеров нескольких районов Карагандинской области огромное стадо сайгаков уничтожило за считанные часы. Недавно от их набега пострадали поля Амана Карибаева. По словам фермера, дикие копытные растоптали и съели высаженный ячмень на площади 150 гектаров.

"Мы сразу вызвали все службы. Замакима приехал, и сразу сказали, что бесполезно у государства компенсацию требовать, и в суд подавать. Представляете, они сразу на корню глушат это дело. 150 гектаров посевов ячменя растоптали сайгаки. Но ущерб точный высчитать пока что невозможно. Потому что есть осенняя обработка земли, работу сотрудников, те же семена, работу техники", - говорит Аман Карибаев.

На данный момент в Карагандинской области обитает бетпакдалинская популяция сайги, которая распространяется на 4 области: Карагандинскую, Акмолинскую, Костанайскую и область Улытау. Численность сайги по этой популяции составляет 1 150 000 голов по весеннему учёту. Это без учёта сайгачат, которые родились в мае месяце. Точная цифра по Карагандинской области не известна. Однако общая численность увеличилась на 54% по сравнению с прошлым годом. В основном сайга раньше встречалась в Нуринском районе. В прошлом году начала появляться в Абайском. Зимой даже определённое количество сайги осталась зимовать в этом районе. Сейчас сайгаки уже встречаются в Шетском районе.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что для минимизации ущерба от нашествия сайги был создан специальный штаб, в состав которого вошли представители управления сельского хозяйства, земельных отношений, ветеринарии, природных ресурсов, акимата Карагандинской области, общественного совета региона, союза ферментов области, и территориальные органы ветеринарного контроля, управления земельными ресурсами, лесного хозяйства, природоохранной полиции, Охотзоопром.

"Согласно утвержденному алгоритму, во-первых, охрана самих посевов сельхоз товаропроизводителей лежит на них самих. Они должны нанимать "объездчиков", и по мере появления сайги должны патрулировать, охранять свои территории, посевы. Например, посты выставлять, вагончики ставить или на мотоциклах разъезжать. В случае же, если появляется очень большое количество сайги или если есть факты потравы, они могут посредством мессенджера сообщить об этом. В трёх районах был создан общий чат вацап в Абайском, Нуринском и Осакаровском районах. В этих чатах, помимо представителей местных акиматов, находятся и наши инспекторы. И сельхозтоваропроизводители могут сразу сообщать там, что появилась сайга, и попросить оказать содействие в этой связи. И мы направляем представителя Охотзоопрома на эти поля, и они совместно с руководителями отделов сельского хозяйства должны организовать совместный выезд, и в случае потравы заактировать. Второй вариант – это крестьяне должны отпугивать их на тех же мотоциклах, убрав, например, глушители. Либо могут на тракторах, которые тоже очень громкие. Есть еще электронные пугало или звуковые пушки как петарды. Самое главное – создать шум, не причиняя вред и не допуская гибели животных", - говорит руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абзал Балтабаев.

Однако в этих действиях фермеры не видят никакой пользы. Считают, что это пустая трата времени и сил.

"Об этой проблеме в прошлом году говорили в Мажилисе Парламента, и всё на этом и осталось. А в этом году сайгаков пришло в разы больше. Популяция выросла. Поэтому сегодня борьба с ними, защита крестьянами своих полей уже становится неактуальным. Сайга ничего не боится: ни мотоциклов, ни машины. Даже человека не боится, просто мимо проходит. Потому что они массами идут. Поэтому одним из выходов, я считаю, компенсация потравы и всё. Такой опыт есть в европейских странах. У нас нельзя их трогать. Президент даже запретил отстрел сайги, потому что это не гуманно и негде её перерабатывать, и мясокомбинатов не создано для их переработки. А популяция сайги с каждым годом все больше и больше. И никак с ней не сможем бороться. Она же идет туда, куда ей хочется. А стрелять крестьянам нельзя. Даже пугать нельзя. Потому что это считается нарушением. А сотрудники охотзоопрома просто наблюдают за ними. Но они не контролируют их движение, чтобы сайгаки не заходили на сельхоз угодья. У них для этого нет ни транспорта, ни людей. И вот крестьянин остаётся один на один со своей проблемой. Даже если соберутся представители 3-4 крестьянских хозяйств, будут выгонять этих животных. А через пару часов они снова вернутся. В этом году эта проблема еще острее стала. И никто: ни министерство экологии, ни министерство сельского хозяйства, ни Мажилис не находят пути решения проблемы. В прошлом году создавались специальные комиссии, они смотрели поля, где потравы были, актировали все. Но никто, ничего не сделал. Ни одному фермеру компенсацию не выплатили. И ведь по пути миграции сайги не один и не два фермера пострадали. Их множество. Не считая уже другие области", - говорит руководитель ассоциации фермеров Карагандинской области Игорь Жабяк.

Действительно, в прошлом году говорилось о возмещении ущерба. Но как выяснилось, до сих пор еще даже не утвержден порядок выплаты компенсаций. И отгонять животных фермеры должны своими силами. Так как у природоохранников нет достаточного количества техники и персонала.

"Сама методика ущерба ещё не утверждена, не определена. Она должна определяться министерством сельского хозяйства. Потрава – это когда сайгаки затоптали поля, съели верхушки посева. В этом случае оформляется акт, и этот акт направляется нам, а мы в комитет направляем. Там уже они сами смотрят. В случае большого количества акимат организует отгон сайгаков. Крестьянские хозяйства должны предоставить объездчиков на мотоциклах, на автомашинах. Наши инспектора охотзоопрома обучают, как их правильно выгонять и патрулируют. Но сотрудников охотзоопрома на все поля не хватит, у нас всего 2-3 экипажа есть. По всем трем районам это по 2-3 человека на одну машину. А так же у нас мотоциклов нет. Они просто обучают крестьян, как отгонять сайгаков", - сообщил Абзал Балтабаев.

Так же фермерам рекомендовали оградить свои поля. Но это огромные затраты. Причем необоснованные говорят аграрии.

"Какой фермер может оградить свои поля? И чем оградить? Электропровода их просто щипают. Поэтому они на нах вообще не обращают внимания. Ров вокруг полей рыть запретили. В этих методах абсолютно нет никакой актуальности. Даже если оградить, это стадо сайгаков не остановит", - говорит Игорь Жабяк.

С руководителем ассоциации фермеров области согласны все растениеводы, у которых засеяны поля разными культурами.

"Что касается охраны полей, как нам этих сайгаков пасти, мы их выгоняем из одного конца поля, а они с другого конца забегают. Они просто не уходят с поля. Говорят огораживать. Но как огораживать? Как это будет выглядеть? Вы знаете, что когда миграция сайги идет, даже если трёхметровый бетонный забор поставишь, они все до единого будут биться об этот забор, но будут следовать именно по этому пути, которую им подсказывает их биологический навигатор", - поясняет неэффективность этого метода фермер Аман Карибаев.

В прошлом году аграрии пробовали рыть рвы вокруг полей. Однако это запрещено законом. Поэтому пришлось отказаться от этого способа защиты.

"Не разрешается копать траншеи. Потому что сайгаки могут туда упасть и получить увечья или погибнуть. В случае гибели сайги предусмотрена уголовная ответственность за это. В соответствии со статьей 337 Уголовного кодекса предусмотрен штраф до 6000 МРП или лишение свободы от 3 до 6 лет с конфискацией имущества. Либо согласно статье 339, это именно как раз по сайге конкретно, если повлекло смерть, наказание от 3 до 7 лет лишение свободы или штраф в размере от 3 до 7 тысяч МРП. Когда мы выезжаем на поля, мы объясняем крестьянам, чтобы они отгоняли, но не допускали гибели сайги. В прошлом году сельхозтоваропроизводители копали рвы вокруг своих полей, мы административные дела возбуждали. И в этом году они их зарыли", - говорит руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абзал Балтабаев.

В прошлом году было 23 обращения по потраве сайги. По данным управления сельского хозяйства, прошлым летом сайгаки растоптали 30 гектаров полей. Для решения данной проблемы в Минсельхозе предлагают застраховать поля. Однако, как оказалось и этот механизм не отработан. Так как в страховке не прописаны пункты, где говорилось бы о потраве сайги.

"Для решения проблемы нужно внести в страховании сельхозугодий строку "Потрава от сайгаков". Фермеры ведь и так страхуют свои поля. Но там пункты идут от жары, от природных явлений. Но там нет пункта "от сайги". Его надо туда внести", - предлагает руководитель ассоциации фермеров Карагандинской области Игорь Жабяк.

По словам самих фермеров, "на верхах" всяческий ищут пути не компенсировать ущерб от нашествия сайгаков.

"Если же говорят, что нужно застраховывать поля и охранять, то мы и так этим занимаемся. Про страхование от сайги вопрос даже не поднимался там. У нас есть объездчики, которые постоянно выезжают на посевы, чтобы отогнать сайгаков. Когда мы узнали об их нашествии, мы сразу же забили тревогу. На место выехал аким сельского округа, он все это дела заактировал, зафиксировал на видео. Но потом этого же акима в районном акимате заставили писать объяснительную, якобы он самоуправством занимался и на видео снимал. Он написал кучу объяснительных. Почему, потому что здесь речь пойдет о компенсациях и выплате субсидий. Я не знаю, как решить эту проблему. Но во всяком случае, мы будем реагировать, как необходимо реагировать в таких ситуациях. То есть будем подавать в суд, обозначать своё присутствие, своё наличие в природе, понимаете? Мы просто так не оставим это. Дело в том, что нет таких механизмов практики, как вот это всё возмещаться будет. Они друг на друга показывают, Минсельхоз на Охоотзоопром, а Охотзоопром на Миньсельхоз", - сетует фермер Аман Карибаев.

Мы отправили запрос в министерство сельского хозяйства. Однако на свои вопросы по мерам защиты сельхозугодий и компенсаций от ущерба ответы так и не получили. А тем временем аграрии утверждают, что этот год мог бы быть невероятно урожайным.