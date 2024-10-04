150 должникам по алиментам запретили участие в азартных играх в Астане

В Астане применены первые запреты на участие в азартных играх. Прокуратурой инициирован новый подход по выявлению злостных алиментщиков и ограничению их участия в ставках, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 150 человек, имея долги перед своими детьми на 350 миллионов тенге, приняли участие в азартных играх. В этом году один из мужчин с задолженностью 2,5 миллиона тенге через букмекерскую контору участвовал в азартных играх с личным оборотом в размере 80 миллионов тенге. По акту надзора прокуратуры частными судебными исполнителями в отношении 150 должников применены запреты на участие в азартных играх. Новый вид ограничения исключит растрату должниками денежных средств", - сообщили в прокуратуре.

В силу вступившего 9 сентября Закона РК "Об игорном бизнесе" прокуратура столицы призывает организаторов игорного бизнеса не допускать к участию в азартных играх должников.

В соответствии со статьёй 444 КоАП РК за несоблюдение вышеуказанных требований законодательства предусмотрено наказание в виде штрафа, за повторное нарушение - приостановление действия лицензии.