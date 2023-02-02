"15 жилых комплексов и ни одной школы" - застройку Астаны обсудили в Amanat

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Вопросы застройки Астаны обсудили на совещании республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Amanat (РОС), передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдаёт разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создаёт серьёзные предпосылки для социального напряжения", – сказал заместитель председателя РОС Галым Байтук.

Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по Астане.

Так, члены РОС проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах за последние три года. За указанный период антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества – 147, хищений – 47, злоупотребления должностными полномочиями – девять.

Как отметил Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь одно заседание, а в 2020 году - вообще ни одного.

"Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию госуправления по Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", – заявил Галым Байтук.