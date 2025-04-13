Сегодня, 07:32

Сегодня, 07:32

В Конаеве 15 жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огонь возник на четвёртом этаже, дым распространился по всему подъезду.

Спасатели в кратчайшие время ликвидировали пожар. Пострадавших нет.