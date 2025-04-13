15 жильцов эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Конаева
Пострадавших нет.
Сегодня, 07:32
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Сегодня, 07:32Сегодня, 07:32
95Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Конаеве 15 жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огонь возник на четвёртом этаже, дым распространился по всему подъезду.
Спасатели в кратчайшие время ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
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