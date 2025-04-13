  • 13 Апреля, 08:50
  • BAIGENEWS

15 жильцов эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Конаева

Пострадавших нет.

Сегодня, 07:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:32
Сегодня, 07:32
95
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Конаеве 15 жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огонь возник на четвёртом этаже, дым распространился по всему подъезду. 

Спасатели в кратчайшие время ликвидировали пожар. Пострадавших нет. 

Самое читаемое

Наверх