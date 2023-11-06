1,5 тысячи коррупционных преступлений зарегистрировано в Казахстане с начала 2023 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.

"За отчетный период зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 – руководители различного уровня. В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба. С 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге", - сообщил Асхат Жумагали.

Кроме того установлено 156 фактов рисков хищения и нарушения сроков сдачи социальных объектов.

"В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство", в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев", - добавил глава ведомства.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.