1,5 тысячи коррупционных преступлений зарегистрировано в Казахстане с начала 2023 года
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.
"За отчетный период зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 – руководители различного уровня. В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба. С 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге", - сообщил Асхат Жумагали.
Кроме того установлено 156 фактов рисков хищения и нарушения сроков сдачи социальных объектов.
"В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство", в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев", - добавил глава ведомства.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.
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