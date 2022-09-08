15 тысяч домашних животных бесплатно чипируют в Алматы

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Любой житель мегаполиса может бесплатно чипировать своего питомца. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал глава ветеринарной службы города Адис Сейдакматов, передаёт BaigeNews.kz.

Процедура предусотрена для 15 тысяч животных.

Чипирование – это электронная идентификация собак и кошек. Под кожу животного имплантируется микрочип с уникальным 15-значным номером, который остается в течение всей жизни питомца.

"Поставка на учет животного поможет найти его при утере и дисциплинирует безответственных владельцев. Основными причинами появления бродячих животных остаются: самовыгул, потеря или отказ от питомца. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой", - сообщил спикер.

Акимат также выделит деньги для проведения стерилизации домашних животных.

Главный ветврач города призвал всех жителей Алматы проявить максимальную ответственность к своим питомцам, проводить чипирование, стерилизацию и ветеринарные профилактические меры.