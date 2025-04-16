ЕНПФ планирует в 2025 году продолжить реализацию инвестиционной программы, направленной на поддержку инфраструктурных проектов внутри страны. Как сообщили в Нацбанке, в рамках совместной инициативы с правительством Казахстана будет вложено 1,5 трлн тенге пенсионных активов в ключевые отрасли экономики, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В прошлом году мы анонсировали эту программу, и уже проинвестировали 400 млрд тенге в ряд проектов. В этом году у нас есть свободные средства, и активно прорабатываются новые направления, в том числе энергетические проекты группы “Самрук-Қазына”, - сообщил директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов.

Основными получателями инвестиций станут крупные государственные структуры с высоким кредитным рейтингом, такие как "Самрук-Қазына", его дочерние компании, а также национальный холдинг "Байтерек".

По словам Турсунханова, ключевым принципом остается сохранность и доходность средств вкладчиков.

"Наша задача – обеспечить реальную доходность выше инфляции. Сейчас доходность по краткосрочным гособлигациям составляет около 15,5% при инфляции в 10%. По более долгосрочным бумагам – 14,2%", - сказал он.

Представитель Нацбанка добавил, что инвестирование будет осуществляться исключительно на рыночных условиях. А чтобы снизить риски, Нацбанк требует от эмитентов проводить публичные размещения и работать не только с ЕНПФ, но и с другими инвесторами: страховыми компаниями, банками и частными управляющими.

Конкретные проекты, в которые планируется вложение, пока находятся в стадии переговоров. Однако речь идет, в том числе, об энергетической инфраструктуре, сельскохозяйственных инициативах (например, весеннеполевые работы), и других крупных госпрограммах. Нуржан Турсунханов уточнил, что все инвестиции будут оформляться через открытые процедуры на Казахстанской фондовой бирже.

"Мы не хотим забегать вперед и озвучивать проекты до подписания соглашений. Все условия еще обсуждаются. Подробности лучше уточнять у самих компаний “Самрук-Қазына” и “Байтерек”, – пояснил он.

Ранее мы сообщали, что пенсионные активы ЕНПФ превысили 22 трлн тенге.