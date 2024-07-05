15 суток ареста для Кайрата Нуртаса запросил прокурор

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

"Моя задача была запросить 15 суток ареста административного ареста по статье 404 части второй Кодекса об административных правонарушениях. Дальше уже на усмотрение суда. Штраф не запрашиваю", - сказал прокурор Даулет Аймагамбетов в кулуарах суда.

Напомним, Кайрат Нуртас стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве - ему грозит до 5 лет лишения свободы.