15 суток ареста для Кайрата Нуртаса запросил прокурор
Сегодня, 13:02
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Сегодня, 13:02Сегодня, 13:02
132Фото: автора
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.
"Моя задача была запросить 15 суток ареста административного ареста по статье 404 части второй Кодекса об административных правонарушениях. Дальше уже на усмотрение суда. Штраф не запрашиваю", - сказал прокурор Даулет Аймагамбетов в кулуарах суда.
Напомним, Кайрат Нуртас стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве - ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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