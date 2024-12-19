В 2022-2024 годах в области Жетiсу ввели 15 новых школ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Также проведён капитальный ремонт 19 объектов. В рамках национального проекта "Комфортная школа" с 2023 года ведётся строительство двух школ на 1 800 мест, одна из них сдана в этом году, вторая - переходящая на следующий год.

"В 2025 году запланировано строительство семи школ. В результате будет обновлено 38 или 40% из 95 школ, подлежащих ремонту", - сказал аким области Бейбит Исабаев в ходе брифинга на площадке СЦК.

В сфере здравоохранения за последние три года введено в эксплуатацию 98 объектов, из них новое строительство – 31, также установлен 61 блочно-модульный медицинский комплекс, проведён капитальный ремонт шести объектов.

Только в этом году возведён уже 51 объект, из них новых 25 объектов и 26 блочно-модульных медицинских комплексов.

На следующий год запланирован ввод еще 69 объектов. В результате принятых мер будет обновлено 167 объектов или 57,2% из 292 объектов здравоохранения области, подлежащих ремонту.