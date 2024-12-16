Автобус с пассажирами поломался ночью на трассе Алматы-Туркестан в районе села Аса Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сотрудники МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуировали 15 пассажиров, из них три ребенка.

Сообщалось, что 200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области.