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Пассажиров поломанного автобуса эвакуировали в Жамбылской области

Из них три ребёнка.

Сегодня, 06:45
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:45
Сегодня, 06:45
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Автобус с пассажирами поломался ночью на трассе Алматы-Туркестан в районе села Аса Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сотрудники МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуировали 15 пассажиров, из них три ребенка.

Сообщалось, что 200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области.

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