Пассажиров поломанного автобуса эвакуировали в Жамбылской области
Из них три ребёнка.
Сегодня, 06:45
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Сегодня, 06:45Сегодня, 06:45
121Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Автобус с пассажирами поломался ночью на трассе Алматы-Туркестан в районе села Аса Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сотрудники МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева эвакуировали 15 пассажиров, из них три ребенка.
Сообщалось, что 200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области.
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