15 объектов здравоохранения построят в Астане

До 2027 года в Астане планируют открыть 15 объектов здравоохранения. Подробнее об инфраструктурном развитии медицины города рассказала руководитель горздрава Алия Рустемова, передаёт BaigeNews.kz.

В числе крупных запланированных объектов два перинатальных центра, две многопрофильные больницы, одна из которых детская.

"Ежегодно количество жителей столицы увеличивается на 60-70 тысяч человек, как за счёт высокой рождаемости, так и миграции из других регионов. Имеющейся инфраструктуры здравоохранения недостаточно. К примеру, последний гособъект в городе был введён в 2015 году. С тех пор прошло девять лет, а новых гособъектов нет. Поэтому перед нами стоит задача в ближайшие годы ввести в эксплуатацию новые объекты здравоохранения. Есть уже утвержденные проекты", - сказала глава Управления здравоохранения.

На ближайшие годы запланировано строительство двух государственных поликлиник и открытие трёх поликлиник в рамках частных инвестиций.

"В этом году планируется открыть два детских травматологических пункта на базах Многопрофильной городской детской больницы №1 и Национального координационного центра экстренной медицины. В дальнейшем рассматривается вопрос открытия травмпункта на базе городской многопрофильной больницы №2 (в строящемся приёмно-диагностическом комплексе между акушерским и клиническим блоками)", - поделилась Алия Рустемова.

Она также рассказала о судьбе бывшей железнодорожной больницы (ныне многопрофильная городская больница №3).

"Это одна из первых больниц города. Она была построена в 1959 году. В планах построить новую больницу №3 в районе Сарыарка. Надеемся, что так мы сможем закрыть потребность в стационарных койках", - разъяснила глава ведомства.

Руководитель отметила, что коечная потребность имеется не только во взрослых и детских стационарах, но и в акушерских блоках.

"Высокая потребность коечного фонда связана ещё с тем, что Астана привлекательна своим статусом столицы, что тоже резко сказывается на желании женщин родить в Астане. Мы не отказываем в родоразрешении и принимаем всех. Сейчас в городе всего три родильных дома, и этого мало. Потребность с учётом будущего роста населения составляет порядка 500 акушерских коек", - добавила Алия Рустемова.

Коечный фонд в Астане с учётом республиканских и национальных научных центров составляет 3 775 мест, из них в городских стационарах 1 622 места.