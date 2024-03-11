15 объектов здравоохранения построят в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До 2027 года в Астане планируют открыть 15 объектов здравоохранения. Подробнее об инфраструктурном развитии медицины города рассказала руководитель горздрава Алия Рустемова, передаёт BaigeNews.kz.
В числе крупных запланированных объектов два перинатальных центра, две многопрофильные больницы, одна из которых детская.
"Ежегодно количество жителей столицы увеличивается на 60-70 тысяч человек, как за счёт высокой рождаемости, так и миграции из других регионов. Имеющейся инфраструктуры здравоохранения недостаточно. К примеру, последний гособъект в городе был введён в 2015 году. С тех пор прошло девять лет, а новых гособъектов нет. Поэтому перед нами стоит задача в ближайшие годы ввести в эксплуатацию новые объекты здравоохранения. Есть уже утвержденные проекты", - сказала глава Управления здравоохранения.
На ближайшие годы запланировано строительство двух государственных поликлиник и открытие трёх поликлиник в рамках частных инвестиций.
"В этом году планируется открыть два детских травматологических пункта на базах Многопрофильной городской детской больницы №1 и Национального координационного центра экстренной медицины. В дальнейшем рассматривается вопрос открытия травмпункта на базе городской многопрофильной больницы №2 (в строящемся приёмно-диагностическом комплексе между акушерским и клиническим блоками)", - поделилась Алия Рустемова.
Она также рассказала о судьбе бывшей железнодорожной больницы (ныне многопрофильная городская больница №3).
"Это одна из первых больниц города. Она была построена в 1959 году. В планах построить новую больницу №3 в районе Сарыарка. Надеемся, что так мы сможем закрыть потребность в стационарных койках", - разъяснила глава ведомства.
Руководитель отметила, что коечная потребность имеется не только во взрослых и детских стационарах, но и в акушерских блоках.
"Высокая потребность коечного фонда связана ещё с тем, что Астана привлекательна своим статусом столицы, что тоже резко сказывается на желании женщин родить в Астане. Мы не отказываем в родоразрешении и принимаем всех. Сейчас в городе всего три родильных дома, и этого мало. Потребность с учётом будущего роста населения составляет порядка 500 акушерских коек", - добавила Алия Рустемова.
Коечный фонд в Астане с учётом республиканских и национальных научных центров составляет 3 775 мест, из них в городских стационарах 1 622 места.
Самое читаемое
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- О чём говорил Головкин с казахстанскими боксёрами в Италии
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца