15 незаконных мигрантов, обнаруженных в Актюбинской области, выдворены из страны

В Актюбинской области участковый инспектор Темирского районного отдела полиции выявил 15 иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мигранты незаконно осуществляли трудовую деятельность в поселке Кенкияк. Иностранцы были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы, решением суда они выдворены из страны.

Также за незаконное привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства в отношении частного предпринимателя составлен протокол.