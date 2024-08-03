15 незаконных мигрантов, обнаруженных в Актюбинской области, выдворены из страны
Сегодня, 02:19
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Сегодня, 02:19Сегодня, 02:19
114Фото: polisia.kz
В Актюбинской области участковый инспектор Темирского районного отдела полиции выявил 15 иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мигранты незаконно осуществляли трудовую деятельность в поселке Кенкияк. Иностранцы были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы, решением суда они выдворены из страны.
Также за незаконное привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства в отношении частного предпринимателя составлен протокол.