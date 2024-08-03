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15 незаконных мигрантов, обнаруженных в Актюбинской области, выдворены из страны

Сегодня, 02:19
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 02:19
Сегодня, 02:19
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Фото: polisia.kz

В Актюбинской области участковый инспектор Темирского районного отдела полиции выявил 15 иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мигранты незаконно осуществляли трудовую деятельность в поселке Кенкияк. Иностранцы были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы, решением суда они выдворены из страны.

Также за незаконное привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства в отношении частного предпринимателя составлен протокол.

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