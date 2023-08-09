15 млрд тенге взыскано в бюджет антимонопольщиками

Сотрудниками агентства по защите и развитию конкуренции совместно с правоохранительными органами взыскано в бюджет 15 млрд тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

"По итогам проведенной совместной работы с участием правоохранительных органов в бюджет взыскано 15 млрд тенге за период с 2022 года по 1 полугодие 2023 года. Таким образом, наблюдается, как увеличение числа проводимых расследований, так и суммы наложенных штрафов", - говорится в сообщении.

С начала года завершено 48 расследований по фактам нарушений антимонопольного законодательства, расследуется еще 33 дела. При этом на недобросовестных субъектов рынка наложен штраф на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении судов находятся более 40 антимонопольных дел.