1,5 млн тенге получили студенты за IT-разработку для банков

В Павлодаре провели республиканский хакатон. Его участниками стали больше сотни студентов и школьников со всего Казахстана. На разработку действующего прототипа у каждой из команд было 24 часа, многие студенты работали почти без перерыва на сон, передает BaigeNews.kz.

Общий призовой фонд хакатона составил три млн тенге, которые разделили между победителями. А основной темой хакатона стало применение искусственного интеллекта в сфере образования. Был и альтернативный вариант – разработать проект, направленный на борьбу с интернет-мошенничеством. Участие приняли около 100 человек в составе 20 команд из различных регионов Казахстана.

"Были задания по распознаванию лиц, борьбе с мошенничеством, применению искусственного интеллекта в изобразительном искусстве и дизайне. Выполнить работу необходимо было в течение дня: в 11 утра студенты получили задание и до вечера программировали. Утром следующего дня им нужно было презентовать свои проекты, защищать их перед жюри. Главная цель хакатона – это развитие навыков программирования среди студентов и школьников. Здесь ребята получают новый опыт, перенимают какие-то фишечки друг у друга", – рассказал руководитель регионального центра информационных технологий Елнар Утюбаев.

Лучшими оказались студенты из Астаны, они и забрали главный приз в 1,5 млн тенге. Участники команды разработали программное обеспечение для банков второго уровня – это алгоритм, который позволяет обнаружить подозрительные транзакции. Работает он благодаря генеративным нейросетям.

"Нам нужно было создать свою нейронную сеть, которая может самообучаться и анализировать транзакции, выявляя подозрительные аномалии. Как работает наш код? У нас есть нейросеть и лист транзакций. Допустим, один человек использует одну и ту же карту, но раньше у него был один IP-адрес, юзер-агент, одна сессия, и все эти данные были одинаковыми, но в какой-то момент с аккаунта клиента проходит транзакция где-нибудь в Нидерландах на непонятную карту. Наш анализ позволяет выявить подозрительную активность и сообщить человеку до того, как произойдёт списание", – рассказал один из участников команды Адиль Алтынбек.

Студенты признались, что не спали всю ночь, чтобы закончить проект. В итоге почти 200 баллов и первое место. Серебро у алматинцев. Они разработали прототип приложения для образовательной платформы с чат-ботом. Это ресурс для размещения обучающих курсов, задача которого – упростить учебный процесс.

"У нас был проект мобильного приложения – образовательной платформы, которая должна облегчить жизнь как студентам, так и преподавателям. С помощью приложения можно, например, готовить материалы для уроков, также проходить тестирование, чтобы проверить уровень знаний. В самом низу будет чат, где можно написать свой вопрос", – объяснил студент-айтишник Роман Левицкий.

Алматинцы за свою разработку получили 1 млн тенге, от своих соперников они отстали всего на 17 баллов. Третье место присудили команде Высшего технического колледжа из Щучинска. Полмиллиона тенге они заработали за проект по распознаванию лиц.

Лучшим социальным проектом стала работа экибастузских студентов. Это ещё одно приложение для размещения онлайн-курсов. Самый инновационный проект – у павлодарцев. Они работали над технологией сканирования лиц. Самыми креативными сочли будущих айтишников из Семея, разработавших приложение для обучения школьников.

Большинство таких проектов, созданных за сутки или 48 часов на хакатоне, так и останутся не более чем прототипами. Но это реальная возможность для молодых разработчиков заявить о себе и познакомиться с потенциальными инвесторами и работодателями. А иногда – реально помочь людям.

Справедливо это и для мейкатонов, которые тоже не раз проводились в Павлодаре. Но если хакатон – соревнование только для разработчиков веб-ресурсов и приложений, то мейкатон – другая полезная инициатива. Это проект, где инженеры, медики и программисты за три дня должны создать приспособление, которое может облегчить жизнь людям с инвалидностью, изготовить максимально простой и дешёвый прототип такого устройства. Так, три года назад участники из Павлодара собрали универсальный лёгкий протез для своего земляка – 21-летнего Александра, который в семь лет потерял ногу, по неосторожности попав под поезд. А за несколько лет до этого студенты разработали новый протез для Галины Сычевой, которая почти всю жизнь проработала крановщицей. Её старый протез был неудобным и тяжёлым. А команда из Караганды и вовсе смогла исполнить мечту павлодарки Валентины Толмачёвой, которая после инсульта не могла стоять и ходить без посторонней помощи. Для неё разработали мягкий экзоскелет.