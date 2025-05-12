1,5 млн тенге каждому — в Казахстане стартует приём заявок на безвозмездные гранты
Как казахстанцам получить деньги?
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С 21 мая 2025 года на портале Business.enbek.kz начинается приём заявок на получение безвозмездных грантов на запуск и развитие новых бизнес-идей.
В рамках первого потока по всей стране планируется выдать 4 500 грантов, каждый из которых составляет 400 МРП — 1 572 800 тенге.
Гранты предоставляются один раз и не подлежат возврату. Эти средства могут быть использованы на приобретение оборудования, инвентаря, сельхозживотных, семян, арендную плату и прочие нужды, напрямую связанные с запуском бизнеса. Использование гранта в потребительских целях, на погашение кредитов или приобретение недвижимости — запрещено.
Претендовать на грант могут:
- официально зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели со сроком регистрации до трёх лет.
Также соискатели должны относиться к одной из социально уязвимых категорий:
- люди с инвалидностью;
- кандасы;
- переселенцы из других регионов;
- члены малообеспеченных или многодетных семей;
- родители детей с инвалидностью;
- получатели пособия по потере кормильца.
Обязательным условием является наличие сертификата об окончании курса "Бастау Бизнес" (не старше трёх лет).
Процедура полностью цифровая:
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Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz.
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Пройти проверку на соответствие условиям.
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Заполнить и загрузить бизнес-план.
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Подписать заявление ЭЦП.
Также доступна подача заявок через зоны самообслуживания в ЦОНах и карьерных центрах.
Претенденты презентуют свои проекты перед специальной комиссией.
В случае положительного решения комиссия направляет уведомление в личный кабинет на портале. После этого соискатель предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и ежеквартально отчитывается о целевом использовании средств — всё через интернет.