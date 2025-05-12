  • 12 Мая, 11:29
  • BAIGENEWS

1,5 млн тенге каждому — в Казахстане стартует приём заявок на безвозмездные гранты

Как казахстанцам получить деньги?

Сегодня, 10:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: baigenews.kz

С 21 мая 2025 года на портале Business.enbek.kz начинается приём заявок на получение безвозмездных грантов на запуск и развитие новых бизнес-идей.

В рамках первого потока по всей стране планируется выдать 4 500 грантов, каждый из которых составляет 400 МРП — 1 572 800 тенге.

Гранты предоставляются один раз и не подлежат возврату. Эти средства могут быть использованы на приобретение оборудования, инвентаря, сельхозживотных, семян, арендную плату и прочие нужды, напрямую связанные с запуском бизнеса. Использование гранта в потребительских целях, на погашение кредитов или приобретение недвижимости — запрещено.

Претендовать на грант могут:

  • официально зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели со сроком регистрации до трёх лет.

Также соискатели должны относиться к одной из социально уязвимых категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • кандасы;
  • переселенцы из других регионов;
  • члены малообеспеченных или многодетных семей;
  • родители детей с инвалидностью;
  • получатели пособия по потере кормильца.

Обязательным условием является наличие сертификата об окончании курса "Бастау Бизнес" (не старше трёх лет).

Процедура полностью цифровая:

  1. Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz.

  2. Пройти проверку на соответствие условиям.

  3. Заполнить и загрузить бизнес-план.

  4. Подписать заявление ЭЦП.

Также доступна подача заявок через зоны самообслуживания в ЦОНах и карьерных центрах.

Претенденты презентуют свои проекты перед специальной комиссией.

В случае положительного решения комиссия направляет уведомление в личный кабинет на портале. После этого соискатель предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и ежеквартально отчитывается о целевом использовании средств — всё через интернет.

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