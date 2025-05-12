С 21 мая 2025 года на портале Business.enbek.kz начинается приём заявок на получение безвозмездных грантов на запуск и развитие новых бизнес-идей.

В рамках первого потока по всей стране планируется выдать 4 500 грантов, каждый из которых составляет 400 МРП — 1 572 800 тенге.

Гранты предоставляются один раз и не подлежат возврату. Эти средства могут быть использованы на приобретение оборудования, инвентаря, сельхозживотных, семян, арендную плату и прочие нужды, напрямую связанные с запуском бизнеса. Использование гранта в потребительских целях, на погашение кредитов или приобретение недвижимости — запрещено.

Претендовать на грант могут:

официально зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели со сроком регистрации до трёх лет.

Также соискатели должны относиться к одной из социально уязвимых категорий:

люди с инвалидностью;

кандасы;

переселенцы из других регионов;

члены малообеспеченных или многодетных семей;

родители детей с инвалидностью;

получатели пособия по потере кормильца.

Обязательным условием является наличие сертификата об окончании курса "Бастау Бизнес" (не старше трёх лет).

Процедура полностью цифровая:

Зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz. Пройти проверку на соответствие условиям. Заполнить и загрузить бизнес-план. Подписать заявление ЭЦП.

Также доступна подача заявок через зоны самообслуживания в ЦОНах и карьерных центрах.

Претенденты презентуют свои проекты перед специальной комиссией.

В случае положительного решения комиссия направляет уведомление в личный кабинет на портале. После этого соискатель предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и ежеквартально отчитывается о целевом использовании средств — всё через интернет.