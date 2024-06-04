15 млн евро за сезон: Мбаппе перешел в "Реал"

"Реал" официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе, передает BaigeNews.kz.



Француз перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.



Авторитетное британское издание Sky Sports сразу же выдало финансовые условия контракта игрока.



По данным источника, Мбаппе получит от "Реала" солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).



Также отмечается, что Килиан подписал контракт до 2029 года и за один сезон будет получать зарплату в размере 12.8 миллиона фунтов стерлингов (15 млн евро).



Ожидается, что француз не поедет на презентацию в Мадрид, которая запланирована на четверг Поскольку сейчас Мбаппе тренируется со сборной Франции в преддверии Евро-2024.