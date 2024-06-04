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15 млн евро за сезон: Мбаппе перешел в "Реал"

Сегодня, 00:13
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15 млн евро за сезон: Мбаппе перешел в "Реал" Сегодня, 00:13
Сегодня, 00:13
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"Реал" официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе, передает BaigeNews.kz.

Француз перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.

Авторитетное британское издание Sky Sports сразу же выдало финансовые условия контракта игрока.

По данным источника, Мбаппе получит от "Реала" солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).

Также отмечается, что Килиан подписал контракт до 2029 года и за один сезон будет получать зарплату в размере 12.8 миллиона фунтов стерлингов (15 млн евро).

Ожидается, что француз не поедет на презентацию в Мадрид, которая запланирована на четверг Поскольку сейчас Мбаппе тренируется со сборной Франции в преддверии Евро-2024.

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