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  • 15 миллионов по сельхозпрограмме обещали мошенницы в Туркестанской области
ДП Туркестанской области Сегодня, 14:32
103
Фото: ДП Туркестанской области

15 миллионов по сельхозпрограмме обещали мошенницы в Туркестанской области

Полицейские вычислили и задержали двух женщин, которые обманывали сельских бизнес-леди, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, за помощью в Мактааральский районный отдел полиции обратились местные жители.

"По словам потерпевших женщин, некие знакомые убедили, что окажут помощь в получении безвозмездных денег от Палаты предпринимателей по сельскохозяйственной программе в размере 15 миллионов тенге. Таким образом, мошенницы получили от одной из потерпевших 940 тысяч тенге, от другой 1,1 миллиона тенге. Обманутые сельчанки ждали обещанного около года, а затем написали заявление. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество)", – рассказали в департаменте полиции региона.

Оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего. Подозреваемыми оказались две безработные местные жительницы. 

Полученные от фермеров деньги женщины успели потратить на собственные нужды. В отношении сельчанок проводится досудебное расследование.

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#мошенничество #мошенники #полиция #Туркестанская область
Сегодня, 14:32
103
Журналист

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