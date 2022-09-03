15 миллионов по сельхозпрограмме обещали мошенницы в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Полицейские вычислили и задержали двух женщин, которые обманывали сельских бизнес-леди, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, за помощью в Мактааральский районный отдел полиции обратились местные жители.

"По словам потерпевших женщин, некие знакомые убедили, что окажут помощь в получении безвозмездных денег от Палаты предпринимателей по сельскохозяйственной программе в размере 15 миллионов тенге. Таким образом, мошенницы получили от одной из потерпевших 940 тысяч тенге, от другой 1,1 миллиона тенге. Обманутые сельчанки ждали обещанного около года, а затем написали заявление. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество)", – рассказали в департаменте полиции региона.

Оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего. Подозреваемыми оказались две безработные местные жительницы.

Полученные от фермеров деньги женщины успели потратить на собственные нужды. В отношении сельчанок проводится досудебное расследование.