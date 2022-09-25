1,5 миллиона человек отдохнули летом 2022 года на Алаколе

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По итогам летнего сезона 2022 года на Алакольском побережье отдохнули 1,5 миллиона человек. В 2021 году этот показатель составлял 1,3 миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Полноценному развитию туризма в данном регионе препятствует затянувшийся ремонт двух трасс республиканского значения, сообщили в акимате Жетысуской области. Указывается, что оставшиеся 15 километров дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, проходящей по территории Жетысуской области, покроют асфальтом до конца октября.

Завершат и работы по строительству мостов. В целом объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году. До конца года планируется закончить асфальтовое покрытие дороги Ушарал – Достык сообщил в ходе встречи с населением Алакольского района аким области Бейбит Исабаев.

"Затянувшийся ремонт этих двух трасс республиканского значения уже совершенно измучил как местных жителей, так и всех участников дорожного движения. Кроме того, это отрицательно влияет на развитие туризма, а значит и в целом на экономику региона и благополучие населения. Всего с начала года необходимо было завершить работы на 33 километрах, 18 километров из которых уже покрыты асфальтом, движение там открыто. Теперь поставлена задача до конца октября покрыть асфальтом все оставшиеся участки, а благоустройство и все оставшиеся детали проекта закончим в будущем году. Сейчас важно полностью открыть движение, наконец обеспечив нормальный проезд", - сказал Исабаев.

По данным областного филиала АО "КазАвтоЖол", оставшиеся участки находятся на территории Алакольского, Сарканского, Аксуского и Ескельдинского районов. Также необходимо завершить работы по возведению четырёх мостов в сёлах Жансугуров, Сагабуйен, Кабанбай и Кольбай. Если погодные условия не подведут, весь запланированный объём работ будет выполнен в установленный срок. При этом работы по мостам можно вести и в зимний период.

В августе текущего года завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Ушарала и открыто авиасообщение по трём направлениям - в Астану, Алматы, Талдыкорган.

При этом в летнее время было организовано 10 железнодорожных рейсов из городов Астана и Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей для повышения доступности отдыха на побережье озера Алаколь. В перспективе жители региона будут обеспечены воздушным и железнодорожным сообщением круглый год.

В целом на берегу озера расположено 288 объектов туризма, в том числе 165 гостиниц, три оздоровительных лагеря, 44 домов отдыха, 64 базы отдыха, из них в текущем году введено в эксплуатацию 10 объектов на сумму 1,4 миллиарда тенге с созданием 97 рабочих мест и номерным фондом – 1290 мест.