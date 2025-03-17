В преддверии праздника Наурыз, коллектив колледжа сервиса и туризма города Астаны приготовил казахское традиционное блюдо – жент, передаёт BaigeNews.kz.

Вдохновленные идеей 15 мастеров производственного обучения, 31 преподаватель и 55 студентов погрузились в процесс создания этого уникального блюда, осваивая все секреты его приготовления.

Результат превзошел все ожидания: для жента использовали целых 50 кг толкана. Получившийся продукт поистине впечатлял: длина – 15 метров, ширина – 30 см, высота – 4 см. А общий вес шедевра составил почти 150 кг.