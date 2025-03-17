15-метровый жент приготовили в Астане
Общий вес шедевра составил почти 150 кг.
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
194Фото: акимат города Астаны
В преддверии праздника Наурыз, коллектив колледжа сервиса и туризма города Астаны приготовил казахское традиционное блюдо – жент, передаёт BaigeNews.kz.
Вдохновленные идеей 15 мастеров производственного обучения, 31 преподаватель и 55 студентов погрузились в процесс создания этого уникального блюда, осваивая все секреты его приготовления.
Результат превзошел все ожидания: для жента использовали целых 50 кг толкана. Получившийся продукт поистине впечатлял: длина – 15 метров, ширина – 30 см, высота – 4 см. А общий вес шедевра составил почти 150 кг.
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