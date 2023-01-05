В Шымкенте нашли пропавшую девочку

Сегодня, пятого января, сотрудники криминальной полиции города Шымкента нашли пропавшую ранее Анель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 30 декабря местная жительница обратилась в Абайское районное управление полиции о пропаже несовершеннолетней дочери. Оказалось, что она поссорилась с родственниками и ушла в неизвестном направлении.

К слову, ранее несовершеннолетняя также три раза уходила из дома, однако полицейские ее находили и возвращали родителям.

"В течение 7 суток участковые инспекторы, сотрудники оперативных подразделений ДП города Шымкента и волонтеры искали девочку в круглосуточном режиме. Поиски ребенка находились на особом контроле руководства ДП", - говорится в сообщении.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативники нашли подростка на привокзальной площади.

Как оказалось, девочка все эти дни скрывалась у малознакомых людей. Пыталась самостоятельно устроиться на работу. Со слов самой несовершеннолетней поводом для побега из дома послужили частые побои, которые она терпела от матери. Подросток отказывается возвращаться домой.

Отметим, в данное время создана комиссия из числа специалистов акимата, управления образования и полиции. Им предсит собрать документы о лишении матери родительских прав. На время проведения этой процедуры девочку разместят в центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних.