15-летнюю девочку выдали замуж за насильника в Атырау

15-летняя девочка просит о помощи в Атырау. Она заявила, что стала жертвой изнасилования, а после её выдали замуж за преступника. В полиции отреагировали на сообщение, передаёт BaigeNews.kz.

История опубликована в Instagram.

Девочка рассказала, что её изнасиловал 20-летний парень. Мать подала заявление в полицию. Однако родственники насильника пришли и попросили забрать бумагу.

"Моя мать по казахским обычаям согласилась, и стороны решили выдать меня замуж. Когда я пошла, чтобы встать на учёт по беременности, вызвали полицию, потому что мне не было 18 лет, и сказали, что на парня заведут уголовное дело. Тогда свекровь бегала за следователями, дала им деньги”, – сказала пострадавшая.

Она также сообщила, что её избивали муж и свекровь.

В полиции заявили, что возбудили уголовное дело.