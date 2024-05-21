15-летняя казахстанка стала мастером спорта по плаванию

Мастером спорта РК по плаванию стала 15-летняя жительница Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Почётный статус чемпионки Казахстана по плаванию Дарья Чеснокова завоевала в своё время в детском, а затем и в молодёжном соревновании. А своё высокое звание мастера спорта девушка получила в финале чемпионата среди взрослых в Талдыкоргане.

Со слов старшего тренера-преподавателя, руководителя федерации по плаванию Атырауской области Ивана Галкина, право на участие во взрослом чемпионате, несмотря на юный возраст, ей позволил имеющийся первый разряд. Являясь чуть ли не самой молодой участницей среди топ-30 пловчих в стране, она завоевала четвёртое место, выполнив норматив мастера спорта в РК на спине.