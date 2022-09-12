15-летняя иностранка пропала в Алматы

Фото: polisia.kz

15-летнюю гражданку Нигерии, пропавшую в Алматы, cмогли найти полицейские, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Ученица одной из школ города пропала в ночь на 12 сентября.

"Звонок на пульт 102 от мамы девочки поступил в 1:40. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры", - сообщили в отделе полиции при УП Ауэзовского района.

С учетом того, что попал несовершеннолетний ребенок, была создана специальная розыскная группа. Девочку нашли и передали родителям невредимой.

В ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная. В Алматы она проживает с января 2021 года.





