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polisia.kz Сегодня, 18:28
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Фото: polisia.kz

15-летняя иностранка пропала в Алматы

15-летнюю гражданку Нигерии, пропавшую в Алматы, cмогли найти полицейские, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Ученица одной из школ города пропала в ночь на 12 сентября.

"Звонок на пульт 102 от мамы девочки поступил в 1:40. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры", - сообщили в отделе полиции при УП Ауэзовского района. 

С учетом того, что попал несовершеннолетний ребенок, была создана специальная розыскная группа. Девочку нашли и передали родителям невредимой.

В ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная. В Алматы она проживает с января 2021 года.


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#полиция #розыск #Алматы #иностранцы
Сегодня, 18:28
215
Журналист

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