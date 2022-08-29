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pixabay.com Сегодня, 03:34
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Фото: pixabay.com

15-летняя девочка покончила с собой в Петропавловске

28 августа в дежурную часть полиции Петропавловска поступило сообщение о самоубийстве несовершеннолетней 2007 года рождения, передает BaigeNews.kz.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 105 УК РК.

На данный момент назначены все экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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#Петропавловск #подросток #суицид
Сегодня, 03:34
223
Журналист

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