Лента новостей
- 7 медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таеквондо 04:16 77
- 15-летняя девочка покончила с собой в Петропавловске 03:34 210
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 02:18 150
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 01:40 168
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 00:27 326
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 249
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 273
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 268
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 280
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 292
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 464
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 1393
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 279
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 293
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 560
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 646
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 509
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 471
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 612
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 363
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 666
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 567
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 331
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 491
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 394
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 440
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 676
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 1425
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 418
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 792
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 460
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 727
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 613
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2395
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 1569
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 591
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 480
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 567
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 841
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 504
- План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе 27.08.2022 870
- Какой будет погода в Казахстане 28 августа 27.08.2022 442
- Аким Алматы Ерболат Досаев провёл встречу с ректорами вузов 27.08.2022 858
- Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции 27.08.2022 464
- Снять ограничения на вывоз муки и пшеницы предложил глава Минсельхоза РК 27.08.2022 446
- Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа 27.08.2022 537
- Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива 27.08.2022 654
- Более трёх миллиардов тенге должны за комуслуги жители Алматы 27.08.2022 442
- Видеосервис для общения солдат с семьями внедрили в армии Казахстана 27.08.2022 527
- 100 километров за сутки по нехоженым горным тропам вокруг Алматы готов пробежать казахстанец 27.08.2022 861
- Президент поздравил боксёра Жанибека Алимханулы 27.08.2022 480
- Учителям предстоит конкурс при приеме на работу 27.08.2022 563
- В каких регионах школьников будут кормить бесплатно 27.08.2022 530
- Материнская смертность снизилась на 58 процентов в Казахстане 27.08.2022 584
- Градостроительный совет начнёт работу с 14 сентября в Алматы 27.08.2022 407
- В сёлах, где проживают свыше пяти тысяч жителей, будут открыты центры ПМСП 27.08.2022 589
- Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO 27.08.2022 482
- "У меня в сумке бомба": мужчину задержали на ЖД вокзале Мангистау 27.08.2022 570
- Фейковую соцпомощь от несуществующего фонда имени Токаева предлагают в соцсетях 27.08.2022 420
- Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии 27.08.2022 446
- Казахстанское дизтопливо "утекает" в приграничные регионы - КМГ 27.08.2022 649
- Работу "закладчика" под видом администратора или курьера предлагают на сайтах поиска работы 27.08.2022 614
- Кто ест сахар за бюджетные деньги? Новый выпуск "Истории одной госзакупки" 27.08.2022 527
- Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь 27.08.2022 479
- Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж 27.08.2022 1046
- В СКО прошел республиканский слёт животноводов 27.08.2022 517
- На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане 27.08.2022 480
- Международный форум ко Дню Конституции прошёл в Нур-Султане 27.08.2022 643
- Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года 27.08.2022 413
- "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили по поручению президента 27.08.2022 433
- День Конституции: куда сходить в Нур-Султане 27.08.2022 634
- Девушку осудили за гибель самокатчика в Усть-Каменогорске 27.08.2022 1076
- Проекты по развитию потенциала женщин в IT-сфере представили в Нур-Султане 27.08.2022 765
- "Вижу большой задел для взаимовыгодного сотрудничества". Интервью с послом Армении в Казахстане 27.08.2022 866
- Скляр прокомментировал прошение Шукеева об отставке 27.08.2022 1521
- До 17 процентов снизить импорт сахара планирует Минсельхоз к 2026 году 27.08.2022 542
- "Это очень дорого" — вице-премьер о ценах на сахар в Казахстане 27.08.2022 549
- Минимальную розничную цену на сахар хотят установить в Казахстане 27.08.2022 513
- Всё познаётся в сравнении: Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жильё — аналитики 27.08.2022 675
- Доходы бюджета-2023 увеличатся почти на четверть к оценке 2022 года - Смаилов 27.08.2022 560
Сегодня, 03:34
223
15-летняя девочка покончила с собой в Петропавловске
28 августа в дежурную часть полиции Петропавловска поступило сообщение о самоубийстве несовершеннолетней 2007 года рождения, передает BaigeNews.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 105 УК РК.
На данный момент назначены все экспертизы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2395
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 591
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 5815
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 746
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3400
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25434
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7853
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1443
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4941
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1712
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18519
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3461
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4287
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2681
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8220
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3584
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2416
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2470
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6153
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2596
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2251
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4701
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2506
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10096
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2301
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2388
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2279
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4739
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2491
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2929
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3545
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4367
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4147
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3827
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5058
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4846
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4722
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5014
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7309
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10877
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6578
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7433
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6686
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10100
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6047
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6719
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8898
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7451
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7346
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6580
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8395
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6795
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16362
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8993
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8369
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8685
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9096
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8330
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8418
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8818
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10084
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8586
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9915
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13252
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8604
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10134
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8034
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7814
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8706
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8896
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7729
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9210
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7506
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9230
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15852
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7834
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8955
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8810
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19821
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9767
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6748
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6017
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6099
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6354
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5792
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9819
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6512
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8451
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9382
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9394
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7038
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7187
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21871
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8135
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10084
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7325
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8722
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9316
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10278
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8730
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10749
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10167
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11253
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11475
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27722
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11854
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12627
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12594
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12406
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13356
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20949
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12788
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20017
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30397
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14516
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17784
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18741
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20991
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16997
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18192
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16285
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16421
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16256
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31818
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18118
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16825
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20868
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20775
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21053
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20169
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20404
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22545
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23180
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21747
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21323
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22187
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21766
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21008
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22657
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21677
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21994
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23543
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24700
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24162
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23486
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25664
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23153
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25926
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23664
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54474
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25186
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24333
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25179
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23969
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24028
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24235
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24029
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24912
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24365
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25609