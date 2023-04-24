15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Трагедия произошла на одной из улиц города Саркана. Под колеса Honda Odissey попал четырёхлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Малыш скончался после того, как его доставили в районную больницу.

Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник.



"Разбирательством по факту занимаются полицейские Сарканского района. Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по части 3 статьи 345 УК РК. Авто помещена на спецстоянку", - сообщили в полиции.