Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области
polisia.kz Вчера, 20:09
733
Вчера, 20:09
733
Фото: polisia.kz

15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области

Трагедия произошла на одной из улиц города Саркана. Под колеса Honda Odissey попал четырёхлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Малыш скончался после того, как его доставили в районную больницу.

Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник. 
 
"Разбирательством по факту занимаются полицейские Сарканского района. Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по части 3 статьи 345 УК РК. Авто помещена на спецстоянку", - сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.7282)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 20:09
733
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх