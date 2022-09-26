15-летний подросток выпал из окна многоэтажки в Павлодаре

Фото: ДП области

15-летний подросток выпал из окна на многоэтажного дома в Павлодаре. Он скончался на месте, передаёт BaigeNews.kz.

25 сентября в полицию города поступило сообщение о том, что в период времени с 18.00 до 19.00 часов с 14-го этажа выпал несовершеннолетний 2007 года рождения.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

"По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются" - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.