15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы в Алматинской области

В Алматинской области 15-летние девочки вымогали деньги у ровесницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщил на своей странице в Instagram начальник ДП Бауржан Аленов, факт вымогательства выявлен в Карасайском районе. Он также опубликовал видео, на котором избивают пострадавшую девочку.

"В рамках расследования выяснилось, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у неё денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей", – написал Аленов.

Данный факт зарегистрирован полицией, материалы дела переданы в суд.



