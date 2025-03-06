В Павлодаре вынесен суровый приговор по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz. Суд признал виновным гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно переместить через границу Казахстана запрещенные вещества, скрытые в арбузах. В ходе расследования были изъяты более 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша.

Иностранного гражданина приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в этом преступлении. Вдобавок, к уголовной ответственности привлекли и гражданина Казахстана, который знал о преступной деятельности, но не сообщил об этом властям. За сокрытие информации он получил 2 года и 2 месяца тюрьмы.