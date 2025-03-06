15 лет тюрьмы получил кыргызстанец за арбузы с начинкой
В ходе расследования были изъяты более 59 килограммов героина.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
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В Павлодаре вынесен суровый приговор по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz. Суд признал виновным гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно переместить через границу Казахстана запрещенные вещества, скрытые в арбузах. В ходе расследования были изъяты более 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша.
Иностранного гражданина приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в этом преступлении. Вдобавок, к уголовной ответственности привлекли и гражданина Казахстана, который знал о преступной деятельности, но не сообщил об этом властям. За сокрытие информации он получил 2 года и 2 месяца тюрьмы.
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