15 квартир незаконно выдали в Экибастузе

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15 квартир незаконно выдали в центре занятости Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Речь идёт о нарушениях при распределении жилья для участников государственных программ.

"15 квартир выдали своим же работникам центра занятости, родственникам или знакомым. Они не являются участниками госпрограммы", – рассказал руководитель регионального департамента Антикоррупционной службы Дархан Куракбаев.

По его словам, нарушения произошли из-за непрозрачности процедуры распределения квартир. В состав жилищной комиссии входили сотрудники центра занятости и не было представителей общественности, решения не записывали на видео. Специалисты порекомендовали изменить состав и порядок заседаний, акимату города – расторгнуть вместе с центром занятости договоры по незаконно предоставленным квартирам.

"Эти сотрудники планируют приватизировать квартиры, тем самым государству может быть нанесён материальный ущерб на более чем 75 миллионов тенге. Акимат и центр занятости города принимают меры по возврату жилья", - сказал Куракбаев.

Кроме того, в центре занятости Экибастуза выявили хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку представителей малого и среднего бизнеса. Антикор проводит досудебное расследование.