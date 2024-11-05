15-километровая пробка образовалась на казахстанско-российской границе
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У границы Казахстана и России образовалась 15-километровая пробка, по словам водителей, многие из них ждут на границе уже больше двух суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE.
Ситуация усугубляется тем, что на месте нет столовых и туалетов. Среди водителей не только казахстанцы, но и граждане других стран СНГ.
Причина пробки – система платного электронного пропуска, которую ввели на границе. Этот пропуск действует лишь 24 часа. Водители отмечают, что срок электронного документа истекает – и им надо платить опять. Но никакой разъяснительной работы нет.
"Мы стоим здесь без еды и воды. Почему мы должны платить за пропуск каждые сутки, когда даже элементарных условий нет?" – сетует водитель из Атырау Думан Айтжанов.
По данным местных СМИ, комментария департамента пограничной службы по Атырауской области пока нет, но представители ведомства обещали дать разъяснения.
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