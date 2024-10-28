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  • 28 Октября, 13:58
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15 килограммов гашиша нашли полицейские в доме акмолинца

Сегодня, 13:32
АВТОР
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faceit.com Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
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Фото: faceit.com

За наркопреступление он проведет   10 лет  в местах лишения свободы. Преступление сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности было выявлено в августе прошлого года в пристоличном Целиноградском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации оперативников, 37-летний житель с. Талапкер незаконно приобрел и хранил у себя дома более 15 килограмм гашиша, которые планировал в последующем реализовать.  Сам же подозреваемый  при допросе рассказал что такой объем запрещенных веществ планировал употребить самостоятельно, без цели сбыта. Однако, проведенная экспертиза показала что задержанный не страдает наркотической зависимостью и в соответствующем лечении не нуждается.

Следователями данное преступление было квалифицировано  по ст. 297 ч.3 УК РК, как незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере.

В рамках досудебного расследования вина подсудимого  в хранении с целью сбыта  нашла свое полное подтверждение  совокупностью доказательств.

"При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого трех малолетних детей  и другие смягчающие обстоятельства. 
Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам  Акмолинской области акмолинец признан виновным в совершении наркопреступления и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, отбывать которого он будет в учреждении уголовно – исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.

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