15 килограммов гашиша нашли полицейские в доме акмолинца
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За наркопреступление он проведет 10 лет в местах лишения свободы. Преступление сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности было выявлено в августе прошлого года в пристоличном Целиноградском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.
По информации оперативников, 37-летний житель с. Талапкер незаконно приобрел и хранил у себя дома более 15 килограмм гашиша, которые планировал в последующем реализовать. Сам же подозреваемый при допросе рассказал что такой объем запрещенных веществ планировал употребить самостоятельно, без цели сбыта. Однако, проведенная экспертиза показала что задержанный не страдает наркотической зависимостью и в соответствующем лечении не нуждается.
Следователями данное преступление было квалифицировано по ст. 297 ч.3 УК РК, как незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере.
В рамках досудебного расследования вина подсудимого в хранении с целью сбыта нашла свое полное подтверждение совокупностью доказательств.
"При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого трех малолетних детей и другие смягчающие обстоятельства.
Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области акмолинец признан виновным в совершении наркопреступления и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, отбывать которого он будет в учреждении уголовно – исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
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