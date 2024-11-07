15 иностранцев застряли на трассе в Карагандинской области

Автобус с иностранцами сломался на трассе в Карагандинской области. На помощь водителю и пассажирам пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Транспортное средство следовало из Ташкента в Астану. В десяти километрах от посёлка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.

Стоявший на обочине автобус заметили полицейские. 13 пассажиров, в том числе трёх женщин, и двух водителей эвакуировали в ближайший населённый пункт. Полицейские расположили спасённых в кафе, где организовали горячее питание и отдых.