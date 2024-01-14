15 граждан Беларуси спасли из снежного плена в Жетысу
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
144Фото: коллаж BaigeNews.kz
В области Жетысу за прошедшие двое суток из снежного заноса спасено и эвакуировано 39 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"12 и 13 января из за плохих погодных условий, нулевой видимости, метели на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном плену оказались 49 автомобилей, из них 42 грузовых. Силами ДЧС из снежного заноса на станции Достык и Коктума были эвакуированы 39 человек, из них 15 граждан Беларуси", 15 водителей отказались от эвакуации и остались в своих машинах. По их словам, у них имелись недельные запасы ГСМ и продуктов питания", — сообщили в МЧС.
Спасатели просят казахстанцев не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.
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