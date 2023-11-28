15 детей отобрали прокуроры у недобросовестных родителей в Алматинской области

В целом, по результатам совместных рейдов к административной ответственности привлекли 51 родителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

По данным ведомства, мобильные группы за истекший месяц посетили свыше 400 семей, в том числе лиц, состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие семьи, а также семьи, где дети проживают с отчимами.

В целом, по результатам совместных рейдов к административной ответственности привлечен 51 родитель, из них:

- 38 лиц по ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего);

- 7 лиц по ст.440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения);

- 3 лица по ст.73-2 КоАП (Побои);

- 2 лица по ст.442 КоАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей);

- 1 лицо по ст.73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

"У недобросовестных родителей отобрано 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав. Оказана материальная помощь 86 семьям, в виде продовольственной корзины, угля и теплой одежды детям. Проведено медицинское обследование 901 ребенка, госпитализировано 16 детей", - говорится в сообщении.

К примеру, в Илийском районе обнаружен 6 летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенок экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "Двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь.

В Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми, которые также находились в истощённом состоянии. Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школу интернат.

В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которые подвергались побоям со стороны отчимов, органами полиции в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст.73-2 КоАП (Побои).