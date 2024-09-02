15 детей эвакуировали из ДЮСШ в Акмолинской области

Спасатели эвакуировали 15 юных атлетов из здания детско-юношеской спортивной школы в Степняке Акмолинской области. В помещении произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС региона уточнили, что возгорание произошло в подсобном помещении.

Пожар локализован в течении получаса и полностью ликвидирован на площади три квадратных метра.