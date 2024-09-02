15 детей эвакуировали из ДЮСШ в Акмолинской области
Сегодня, 22:03
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Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
124Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
Спасатели эвакуировали 15 юных атлетов из здания детско-юношеской спортивной школы в Степняке Акмолинской области. В помещении произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС региона уточнили, что возгорание произошло в подсобном помещении.
Пожар локализован в течении получаса и полностью ликвидирован на площади три квадратных метра.
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