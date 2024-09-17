15 человек спасли от пожара в Караганде
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
107Фото: МЧС РК
15 человек, в том числе пять детей, вывели из горящего дома с помощью спасательных колпаков пожарные в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в пятиэтажке в районе 2-го квартала.
"В квартире на первом этаже произошло горение мусора, мебели и домашних вещей на общей площади 20 квадратных метров. Удалось спасти 15 человек. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.
Причину случившегося устанавливают.
В ликвидации огня были задействованы 32 человека личного состава и восемь единиц техники ДЧС.
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