  • 17 Сентября, 23:09
  • BAIGENEWS

15 человек спасли от пожара в Караганде

Сегодня, 22:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: МЧС РК

15 человек, в том числе пять детей, вывели из горящего дома с помощью спасательных колпаков пожарные в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в пятиэтажке в районе 2-го квартала.

"В квартире на первом этаже произошло горение мусора, мебели и домашних вещей на общей площади 20 квадратных метров. Удалось спасти 15 человек. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.

Причину случившегося устанавливают.

В ликвидации огня были задействованы 32 человека личного состава и восемь единиц техники ДЧС.

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