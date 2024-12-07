  • 7 Декабря, 14:01
  • BAIGENEWS

15 человек эвакуировали пожарные из задымленного дома в Петропавловске

Среди спасённых — трое детей.

Сегодня, 13:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
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Фото: МЧС РК

Спасатели в Петропавловске при пожаре эвакуировали 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В подвальном помещении двухэтажного жилого дома произошло загорание мусора и домашних вещей. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня", — говорится в сообщении.

Пожар локализован. 

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