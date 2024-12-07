Спасатели в Петропавловске при пожаре эвакуировали 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В подвальном помещении двухэтажного жилого дома произошло загорание мусора и домашних вещей. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня", — говорится в сообщении.

Пожар локализован.