15 человек эвакуировали пожарные из задымленного дома в Петропавловске
Среди спасённых — трое детей.
Сегодня, 13:22
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Сегодня, 13:22Сегодня, 13:22
117Фото: МЧС РК
Спасатели в Петропавловске при пожаре эвакуировали 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В подвальном помещении двухэтажного жилого дома произошло загорание мусора и домашних вещей. Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня", — говорится в сообщении.
Пожар локализован.
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