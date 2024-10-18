25 қазан Республика күні
  • 18 Октября, 15:03
  • BAIGENEWS

15 человек эвакуировали из-за пожара в Жамбылской области

Сегодня, 13:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31
156
Фото: скриншот видео

В городе Жанатас Сарысуского района на 3 этаже многоквартирного жилого дома произошло загорание балкона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх