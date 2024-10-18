15 человек эвакуировали из-за пожара в Жамбылской области
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
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В городе Жанатас Сарысуского района на 3 этаже многоквартирного жилого дома произошло загорание балкона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.