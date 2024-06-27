15 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде

В Караганде в девятиэтажном доме произошел пожар. Огнеборцы эвакуировали 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

По информации ДЧС, пожар произошел в мкрн.Таттимбета в Караганде.

“В 10-ти этажном жилом доме произошло горение кресла и деревянных оконных блоков подъезда 7,8 этажей на общей площади 3 кв.м. Сотрудниками ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей”, - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 18:50. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.