15 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
26Фото: скриншот
В Караганде в девятиэтажном доме произошел пожар. Огнеборцы эвакуировали 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
По информации ДЧС, пожар произошел в мкрн.Таттимбета в Караганде.
“В 10-ти этажном жилом доме произошло горение кресла и деревянных оконных блоков подъезда 7,8 этажей на общей площади 3 кв.м. Сотрудниками ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей”, - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован в 18:50. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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