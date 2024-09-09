15-часовая спасательная операция прошла в горах Алматинской области
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Более 15 часов длилась спасательная операция Карасайском районе Алматинской области. Сотрудники МЧС искали семерых туристов, рано утром ушедших в поход и заблудившихся в горах, передаёт BaigeNews.kz.
Люди, не рассчитав время, не смогли спуститься до наступления темноты.
"Во время похода двум туристам стало плохо. Только после этого потерявшиеся обратились за помощью к спасателям. Группа туристов разделилась, они находились в постоянном движении, что осложняло проведение поисковых работ", - уточнили в МЧС.
Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ведя поиски в сложном скальном рельефе при низких температурах в ночное время, обнаружила туристов через семь часов. Люди были сильно утомлены и переохлаждены.
Вертолёт Ми-8 АО "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия и эвакуировал туристов в Алматы. Людей передали сотрудникам службы скорой медицинской помощи.
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