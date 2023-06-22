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Сегодня, 09:05
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62Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
15 автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонта дорог
Сразу 15 привычных маршрутов, наезженных годами, поменяли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной компании CTS.
Уточняется, что изменения произошли из-за ремонта автомобильных дорог, который идёт сразу на нескольких оживлённых улицах столицы в эти дни.
Так, до завершения работ временно изменены схемы движения маршрутов №№12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312.
С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь или в приложении городского транспорта. Горожан просят заранее планировать свой маршрут.
Накануне сообщалось, что для движения будет закрыт участок проспекта Туран и несколько других улиц.
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