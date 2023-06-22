15 автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонта дорог

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Сразу 15 привычных маршрутов, наезженных годами, поменяли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной компании CTS.

Уточняется, что изменения произошли из-за ремонта автомобильных дорог, который идёт сразу на нескольких оживлённых улицах столицы в эти дни.

Так, до завершения работ временно изменены схемы движения маршрутов №№12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь или в приложении городского транспорта. Горожан просят заранее планировать свой маршрут.

Накануне сообщалось, что для движения будет закрыт участок проспекта Туран и несколько других улиц.