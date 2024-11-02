15 автобусных маршрутов изменятся из-за демонтажа опор LRT в Астане
Сегодня, 13:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
112Фото: cts.gov.kz
В Астане из-за демонтажа опор LRT перекроют часть проспекта Мангилик Ел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.
"3 ноября с 08:00 до 20:00 изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15 А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55 А, 55 Б, 61, 70, в связи с тем что будет перекрыто движение по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, в связи с демонтажем временных металлических опор эстакады LRT", — говорится в сообщении.
\
В акимате попросили астанчан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
Самое читаемое