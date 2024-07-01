15 автобусных маршрутов изменят схемы движения в дни проведения саммита ШОС в Астане
Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56Сегодня, 21:56
155Фото: CTS
2, 3 и 4 июля в Астане изменят схемы движения сразу 15 автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.
В компании CTS уточнили, что изменения коснутся маршрутов №№3, 4, 4А, 14, 19, 40, 21, 29, 29А, 32, 43, 50, 66, 84, 202.
"В дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику с 6:00 до 23:30. Также планируются мероприятия по ограничению движения пассажирского транспорта в районе "Дворца независимости", квадрата улиц Тауельсиздик – Нажимеденова – Байтурсынова – Аманжолова", - сообщили в компании.
Ранее в акимате Астаны предупредили, что со 2 по 4 июля жителям и гостям города запретят парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц.
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