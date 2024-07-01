15 автобусных маршрутов изменят схемы движения в дни проведения саммита ШОС в Астане

2, 3 и 4 июля в Астане изменят схемы движения сразу 15 автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

В компании CTS уточнили, что изменения коснутся маршрутов №№3, 4, 4А, 14, 19, 40, 21, 29, 29А, 32, 43, 50, 66, 84, 202.

"В дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику с 6:00 до 23:30. Также планируются мероприятия по ограничению движения пассажирского транспорта в районе "Дворца независимости", квадрата улиц Тауельсиздик – Нажимеденова – Байтурсынова – Аманжолова", - сообщили в компании.